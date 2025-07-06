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Мир

Такер Карлсон взял интервью у президента Ирана

Такер Карлсон выпустит интервью с президентом Ирана, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 06:40 Фото: Facebook/tuckercarlsonTCN
Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента Ирана Масуда Пезешкиана, сообщает Zakon.kz.

Об этом 56-летний журналист рассказал в видеообращении в соцсети Х, пообещав выпустить видео в ближайшие дни. Со слов журналиста, он и его команда сделали бы это интервью рано или поздно, так как военный конфликт Ирана и Израиля закончился всего полторы недели назад и может повториться снова.

"Наша точка зрения, которая оставалась неизменной на протяжении долгого времени, заключается в том, что американские граждане имеют конституционное право и право на всю информацию, которую они могут собрать о затрагивающих их вопросах. Если их страна что-то делает на их деньги от их имени, у них есть абсолютное право знать об этом как можно больше", – отметил он.

Журналист подчеркнул, что целью интервью не было получить "абсолютную правду", ведь это невозможно. Задача разговора состояла в пополнении базы знаний, чтобы зрители могли вынести свое решение, кому верить. Карлсон также отметил, что его продюсеры три раза подавали запрос на проведение интервью с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, но им пока не ответили.

29 июня невестка президента США Лара Трамп взяла интервью у лидера иранской оппозиции принца Резы Пехлеви.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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