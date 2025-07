Такер Карлсон взял интервью у президента Ирана

Об этом 56-летний журналист рассказал в видеообращении в соцсети Х, пообещав выпустить видео в ближайшие дни. Со слов журналиста, он и его команда сделали бы это интервью рано или поздно, так как военный конфликт Ирана и Израиля закончился всего полторы недели назад и может повториться снова.

Журналист подчеркнул, что целью интервью не было получить "абсолютную правду", ведь это невозможно. Задача разговора состояла в пополнении базы знаний, чтобы зрители могли вынести свое решение, кому верить. Карлсон также отметил, что его продюсеры три раза подавали запрос на проведение интервью с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, но им пока не ответили.

Our interview with the president of Iran.



Watch it first at https://t.co/sLkXnGLauL. pic.twitter.com/SY4KvgA1lb