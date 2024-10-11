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Два выкидыша и оба мальчика: Баян Алагузова откровенно рассказала о пути к рождению детей

Два выкидыша и оба мальчика: Баян Алагузова откровенно рассказала о пути к рождению детей, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 23:35 Фото: YouTube/Aissaule Bakytbek-Kaidarova
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова поделилась в интервью откровенной историей о своем пути к материнству, сообщает Zakon.kz.

В беседе со своей старшей дочерью Айсауле Бакытбек она рассказала, что этот процесс занял несколько лет, включая гормональную терапию и подготовку к извлечению яйцеклеток.

Первую попытку завести ребенка через суррогатную мать пара предприняла четыре года назад, но, к сожалению, эмбрион не прижился, и случился выкидыш. Несмотря на это, муж Алагузовой, бизнесмен Турсен Алагузов, поддержал ее и предложил попробовать снова, но Баян тогда решила отложить повторную попытку. Через два года они снова обратились к услугам суррогатной матери, но вторая попытка также оказалась неудачной.


Алагузова призналась, что очень хотела мальчика, поскольку у нее уже есть две дочери, и ей было интересно, каково это — воспитывать сына. Однако судьба распорядилась иначе, и в итоге пара решилась на рождение двух девочек. По словам Баян, у каждой из дочерей своя история, и, несмотря на все сложности, она счастлива, что у нее есть такие замечательные дети.

Турсен Алагузов, по словам Баян, всегда оставался рядом и поддерживал ее в самые трудные моменты, показывая пример мудрого и интеллигентного отношения к жизни.

5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Позднее она рассказала, что малышку назвали Алисой, и объяснила, почему они с мужем Турсеном Алагузовым выбрали именно это имя. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

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