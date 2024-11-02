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Снуп Догг планирует снять фильм с собаками в духе "Планеты обезьян"

Снуп Догг планирует снять фильм с собаками, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 18:49 Фото: pixabay
Популярный американский рэпер Кельвин Кордозар Бродус-младший, более известный как Снуп Догг, рассказал о том, что собирается снять фильм в стиле "Планеты обезьян", сообщает Zakon.kz.

Он заявил изданию Variety о том, что очень любит франшизу "Планета обезьян", но был очень расстроен, что приходится долго ждать продолжения.


"Планета обезьян" заставила меня слишком долго ждать следующего фильма. Так что я собираюсь сделать что-то в этом духе, и ничего ждать не придется. Я не могу отказаться от сюжетной линии, но я поделюсь идеей. Просто представьте, что вместо обезьян будут собаки", – объяснил рэпер.

По его словам, работу над картиной он уже начал.

Также издание сообщает, что в настоящее время Снуп готовит релиз Missionary, запланированный на 13 декабря. 1 ноября он раскрыл трек-лист проекта, в котором приняли участие Method Man, Стинг, BJ the Chicago Kid, Smitty и другие, а также Дженей Айко в недавно выпущенном сингле Gorgeous.

Отметим, что в мае Снуп Догг повеселил казахсанцев, записав видео в казахском чапане и колпаке.

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