Стилист назвал самый модный цвет сезона осень-зима 2026
Фото: Telegram/Александр Рогов
Известный стилист и телеведущий "Модного приговора" Александр Рогов назвал главный цвет сезона осень-зима 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Модную заметку он опубликовал в Telegram.
"Фиолетовый – самый выразительный цвет сезона осень/зима 2026!" – написал эксперт.
Ранее Рогов обратил внимание на новый тренд, который, по его словам, набирает популярность благодаря Хейли Бибер.
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