Стилист назвал самый модный цвет сезона осень-зима 2026

Известный стилист и телеведущий "Модного приговора" Александр Рогов назвал главный цвет сезона осень-зима 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Модную заметку он опубликовал в Telegram.

"Фиолетовый – самый выразительный цвет сезона осень/зима 2026!" – написал эксперт.

Ранее Рогов обратил внимание на новый тренд, который, по его словам, набирает популярность благодаря Хейли Бибер.