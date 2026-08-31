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Советы

Стилист назвал самый модный цвет сезона осень-зима 2026

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 00:02 Фото: Telegram/Александр Рогов
Известный стилист и телеведущий "Модного приговора" Александр Рогов назвал главный цвет сезона осень-зима 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Модную заметку он опубликовал в Telegram.

"Фиолетовый – самый выразительный цвет сезона осень/зима 2026!" – написал эксперт.

Ранее Рогов обратил внимание на новый тренд, который, по его словам, набирает популярность благодаря Хейли Бибер.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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