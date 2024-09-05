Звездный стилист назвал тренды в одежде осенью-2024

Звездный российский стилист Алеко Надирян поделился с подписчиками информацией о том, что будет модно осенью 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь он перечислил "очевидные" тренды сезона: замша, бордовый цвет и объемные сумки.

Затем Алеко Надирян мастхэвом осени назвал джинсы-клеш .

"Клеш от колена уже порядком надоел, поэтому с этого сезона мы плавно переходим на клеш от бедра. И это отличная новость, потому что такая модель идет всем", – сказал стилист.

Носить такие джинсы можно с остроносой обувью, например, или квадратной.

Следующий тренд сезона осень-2024 – платок. Его можно повязывать вокруг шеи или поверх волос.

"Мой совет сочетать его со спортивным стилем и грубой кожей", – рекомендует Алеко.

Еще один тренд, переходящий из лета, прозрачность.

"Юбки, лонги, блузы, платья – носим все", – говорит стилист. Оценил он и идею капроновых капри.

Блуза с оборками – следующий тренд, как противовес классической оверсайз рубашке. Причем носить такие блузки стилист рекомендует с джинсами и кедами.

А "куртку рабочего" Алеко Надирян назвал главным мастхэвом сезона. По его словам, ее носят практически все, и смотрится она очень "круто".

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