Власти Гавайев закрыли пляж из-за жуткого нападения акулы на пожилого серфера

У побережья Гавайев на 61-летнего серфера напала акула и откусила ногу, полностью оторвав конечность чуть ниже колена, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы рассказали Fox News, что мужчина начал кричать, и после этого к нему на помощь поплыли другие люди.

Как уточняется, прибывшие на место полицейские оказали пострадавшему первую помощь и наложили жгуты для остановки кровотечения. Мужчина был доставлен в ближайшую больницу в критическом состоянии, но медикам удалось его реанимировать.





"Я все еще люблю океан!" – заявил серфер, придя в себя.

В связи со случившимся власти закрыли пляжный парк и попросили отдыхающих держаться подальше от воды.

Ранее сообщалось, что китовая акула возмутила посетителей китайского океанариума.