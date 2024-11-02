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Власти Гавайев закрыли пляж из-за жуткого нападения акулы на пожилого серфера

Акула напала на пожилого серфера в США, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 01:16 Фото: pixabay
У побережья Гавайев на 61-летнего серфера напала акула и откусила ногу, полностью оторвав конечность чуть ниже колена, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы рассказали Fox News, что мужчина начал кричать, и после этого к нему на помощь поплыли другие люди.

Как уточняется, прибывшие на место полицейские оказали пострадавшему первую помощь и наложили жгуты для остановки кровотечения. Мужчина был доставлен в ближайшую больницу в критическом состоянии, но медикам удалось его реанимировать.


"Я все еще люблю океан!" – заявил серфер, придя в себя.

В связи со случившимся власти закрыли пляжный парк и попросили отдыхающих держаться подальше от воды.

Ранее сообщалось, что китовая акула возмутила посетителей китайского океанариума.

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