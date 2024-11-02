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Около 95 человек погибли и десятки пропали без вести в результате наводнений в Испании

Около 95 человек погибли и десятки пропали без вести в результате наводнений в Испании, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 04:20 Фото: pixabay
По данным властей, в результате сильных наводнений в Испании погибли по меньшей мере 95 человек. Спасатели пытаются найти десятки пропавших без вести, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, в наиболее пострадавшем регионе Валенсия погибли 92 человека, сообщил министр территориальной политики и демократической памяти Испании Анхель Виктор Торрес. Еще двое погибли в Кастилии-Ла-Манче, и один человек в Андалусии.

По данным государственного метеорологического агентства AEMET, это самые сильные ливни в Валенсии за последние 28 лет.

Экстренные службы Валенсии, Малаги, Кастилии-Ла-Манчи и других регионов заявили, что продолжают работу по поиску десятков пропавших без вести людей.

Ранее сообщалось, что цунами в Гренландии спровоцировало подземные толчки по всему миру.

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