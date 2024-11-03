В Берлине на железнодорожной станции загорелся поезд

Пожар в поезде произошел на железнодорожной станции в Берлине 2 ноября 2024 года. Сгорели несколько вагонов, по предварительной информации, пострадавших и жертв нет, сообщает Zakon.kz.

По информации немецкой газеты Berliner Morgenpost, пожар начался на вокзале Аренсфельде в районе Марцан. Загорелся дизельный поезд регионального значения.

По словам представителя немецких железных дорог Deutsche Bahn, станция закрыта, на месте работают пожарные и сотрудники полиции. Известно, что поезд принадлежит частной компании-перевозчику, которая занимается перевозками в приграничных районах Польши.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

В мае 2024 года часть Берлина накрыло ядовитым дымом из-за пожара на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров.