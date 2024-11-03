Второй тур выборов президента начался в Молдове

Избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента Молдовы открылись по всей стране. В воскресенье, 3 ноября, жители республики выбирают главу государства на следующие четыре года, сообщает Zakon.kz.

На территории страны с утра начали работу более 2,2 тысячи избирательных участков, еще 231 открылся за рубежом. Центральная избирательная комиссия Молдовы сообщила, что аккредитовала 878 международных и 1546 национальных наблюдателей, передает РИА "Новости".

Во второй тур выборов главы государства вышли действующий президент Майя Санду и кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.

В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло – 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

Избирательные участки закроются в 21:00 по местному времени.

Напомним, в первом туре голосования на пост президента республики претендовали 11 политиков. Это стало рекордом по количеству кандидатов для Молдовы. На выборах в 2020 году их было восемь.