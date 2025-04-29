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Туризм

Мужчина поднялся на Фудзияму за потерянным телефоном и едва там не умер

Турист едва не умер на горе Фудзияма, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 05:00 Фото: pixabay
Проживающий в Японии 27-летний китаец поднялся на вершину вулкана Фудзияма за потерянным телефоном, но у него начались приступы горной болезни, сообщает Zakon.kz.

Мужчину, совершившего восхождение в одиночку, на высоте 3776 метров обнаружил другой альпинист. Он заподозрил, что у молодого человека горная болезнь, и вызвал службу спасения. Об этом пишет The Guardian.

Его на вертолете спустили с горы. Когда спасатели стали устанавливать личность молодого человека, они выяснили, что четыре дня назад уже снимали его с Фудзиямы. Мужчина поднялся на вулкан во второй раз, чтобы отыскать телефон, потерянный во время первого восхождения. Удалось ли ему найти устройство – неизвестно.

Спасатели призывают людей отказаться от походов в горы в межсезонье из-за переменчивой погоды. Власти Японии в свою очередь напомнили, что с этого лета за вход на четыре основных тропы Фудзиямы будет взиматься плата в размере 28 долларов. Таким образом в стране пытаются решить проблему избыточного количества горных туристов.

В барном районе Японии придумали браслеты под настроение гостей, а японец-собака вынужден закрыть свой зоопарк из-за отсутствия клиентов.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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