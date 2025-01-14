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Мир

В Турции спасли детеныша гориллы из багажного отсека в самолете

В Турции спасли детеныша гориллы из багажного отсека в самолете, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 05:30 Фото: pixabay
В аэропорту Стамбула сотрудники Turkish Airlines обнаружили пятимесячного детеныша гориллы в багажном отсеке самолета, который следовал из Нигерии в Таиланд, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, маленькой горилле дали имя Зейтин. Сейчас животное проходит реабилитацию в зоопарке Полонезкей под Стамбулом.

Когда животное нашли в коробке на борту самолета, молодой самец был в стрессе и выглядел истощенным. Ветеринар Гюльфем Эсмен рассказала, что первые дни после обнаружения детеныш был застенчивым, но спустя несколько недель он начал набирать вес, проявлять интерес к окружающему миру и стал очень активным. Сейчас Зейтин самостоятельно играет, не обращая внимания на людей.

По словам Фахреттина Улу, директора по охране природы и национальных парков Стамбула, власти хотят, чтобы Зейтин вернулся в свою естественную среду обитания. Однако это станет возможно только при создании безопасных условий для жизни. При этом главным приоритетом остаются безопасность и здоровье детеныша, независимо от того, где он продолжит свою жизнь.

Спасенная горилла относится к числу исчезающих видов. Этот вид обитает в тропических лесах и горных районах Центральной Африки. Их численность сокращается из-за браконьерства и разрушения среды обитания.

Став крупным авиационным узлом, Стамбул все чаще сталкивается с попытками незаконного провоза редких видов животных.

Ранее ученый из Франции сравнил рисующих обезьян с детьми.

Аксинья Титова
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