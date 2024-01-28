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Турецкий авиалайнер экстренно сел после криков о помощи из багажного отсека

Турецкий авиалайнер экстренно сел после криков о помощи из багажного отсека Фото: havasosyalmedya.com
Во время полета самолета Airbus A321 из Стамбула в Эр-Рияд экипаж услышал крики "помогите" из багажного отделения. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Антальи, сообщает Zakon.kz.

По информации портала HavaSosyalMedya, крики о помощи услышали из передней грузовой секции.

Известно, что авиалайнер выполнял рейс PC690 из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гёкчен в Эр-Рияд.

Как стало известно позже, самолет приземлился и сразу начались проверки в грузовом отсеке. Сейчас продолжаются проверки, пока никого не нашли, поиски продолжаются. В самолет приходит мобильный рентгеновский аппарат DHMI. 

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