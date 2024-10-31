Врач развенчал миф о целебных свойствах бани

Старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Андрей Кондрахин заявил, что мнение о том, что баня может излечить все болезни, является мифом, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в интервью изданию Ura.ru

Эксперт подчеркнул, что при любых заболеваниях правильнее всего обращаться к врачу.

"Баня не лечит болезни, но может быть полезна в восстановительный период", – отметил он. Кондрахин пояснил, что баня – это лишь физиотерапевтический метод, и одно только использование физиотерапии не способно обеспечить полное выздоровление.

Кроме того, баня противопоказана людям с определенными заболеваниями. Так, категорически нельзя посещать ее пациентам с онкологическими диагнозами, а также людям с болезнями легких, такими как бронхит или пневмония. Для дыхательной системы, которая уже испытывает нагрузку, баня может только ухудшить ситуацию. Врач добавил, что при обострении хронических заболеваний парные процедуры могут ухудшить состояние и привести к серьезным, угрожающим жизни последствиям.

Ранее был назван овощ, снижающий уровень холестерина. Подробнее можно узнать здесь.