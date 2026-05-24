Смертельно опасные реакции организма на алкоголь назвал эксперт

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказал о том, что аллергическая реакция на алкоголь может проявляться не только покраснением кожи, но и более опасными симптомами, включая проблемы с дыханием и сильные отеки, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ру" он отметил, что наиболее распространенными признаками являются покраснение лица и шеи, зуд, сыпь и раздражение кожи после употребления спиртного. В некоторых случаях возникают отеки губ, век и даже гортани, что может представлять серьезную угрозу для здоровья.

Также среди возможных симптомов врач назвала чихание, кашель, ощущение нехватки воздуха, учащённое сердцебиение, головную боль и головокружение. Некоторые люди могут сталкиваться с тошнотой, дискомфортом в желудке и расстройствами пищеварения.

Кашух подчеркнула, что опасность аллергии на алкоголь заключается в ее непредсказуемости. Реакция способна возникнуть даже на привычный напиток, который ранее не вызывал проблем. При этом с каждым новым случаем употребления спиртного симптомы могут становиться более выраженными.

Кроме того, алкоголь способен ухудшать течение хронических заболеваний, особенно бронхиальной астмы и болезней желудочно-кишечного тракта, что дополнительно повышает риски для организма.

