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В Узбекистане могут вернуть плату за аренду школьных учебников

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 14:50 Фото: Zakon.kz
Отмененную в 2022 году плату за аренду школьных учебников в Узбекистане планируют вернуть. Такое решение следует из проекта бюджетного послания 2025-2027 годы. По мнению властей, это позволит снизить нагрузку на госбюджет, сообщает Zakon.kz.

Возобновить систему взимания арендной платы за комплект учебников и рабочих тетрадей для учащихся 2-11-х классов планируется уже со следующего учебного года.

Также в сообщении газеты Газета.uz сказано:

"Полное финансирование учебников и рабочих тетрадей за счет государственного бюджета снижает ответственность родителей и приводит к небрежному отношению к учебникам".

Заместитель министра дошкольного и школьного образования Темуржон Комилов уточнил, на данный момент это находится на уровне предложения.

"Это не касается учеников первых классов и семей, включенных в реестр социальной защиты. Пока это не означает, что решение уже принято и внедрено", – подчеркнул он.

Тем временем в Кыргызстане планируют изменить Государственный гимн. С такой идеей на днях выступил спикер Парламента. По его словам, он должен быть универсальным. Президент Садыр Жапаров поддержал это заявление. Глава государства также подчеркнул, что в обновлении нет ничего плохого.

А президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с просьбой прекратить преследовать людей за лайки и комментарии в социальных сетях. По его словам, такую практику необходимо остановить.

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