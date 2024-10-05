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Трамп заявил, что США отправятся в ад в случае его проигрыша

Трамп, США, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 10:58 Фото: X/ Donald J. Trump
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты отправятся в ад в случае его проигрыша на ноябрьских президентских выборах, сообщает Zakon.kz.

Его обращение на сборе пожертвований в штате Колорадо процитировала газета The Guardian:

"Послушайте, мы должны победить, и, если мы не победим, эта страна отправится в ад. Есть высказывание, что эти выборы могут быть последними в нашей жизни, и я действительно верю в это выражение, я верю, что это могут быть последние выборы, которые у нас когда-либо будут", – заявил Трамп.

Также политик пошутил о покушении на себя, которое произошло в июле 2024 года, тогда погиб один из зрителей, еще двое получили ранения, а сам республиканец отделался касательным попаданием пули в правое ухо.

Как рассказалТрамп, вдове погибшего зрителя вручили чек на миллионы долларов в качестве помощи, а она призналась, что предпочла бы получить своего мужа обратно, а не деньги.

"Я знаю, что некоторые женщины в этом зале такого бы не сказали", – пошутил Трамп под смех аудитории.

Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демпартию на них будет представлять действующий лидер США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом, ставшим кандидатом от Республиканской партии, он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента страны Камалы Харрис, которую делегаты проходящего съезда Демпартии в Чикаго официально утвердили кандидатом в президенты США.

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