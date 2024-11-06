Харрис поздравила Трампа с победой на выборах и признала поражение

Вице-президент США Камала Харрис 6 ноября позвонила кандидату от республиканцев Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах, сообщает Zakon.kz.

Об это сообщает CNN.

Как сообщил старший помощник Харрис, она "позвонила избранному президенту Трампу, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах 2024 года. В ходе разговора она обсудила важность мирного перехода власти.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил CNN, что разговор продлился всего несколько минут.

Ранее сообщалось, что Дональда Трампа официально признали победителем выборов президента США 2024 года. Он набрал требуемое число голосов выборщиков и преодолел необходимый для победы порог в 270. Позже президент Казахстана направил поздравление Дональду Трампу по случаю его убедительной победы на президентских выборах. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года

