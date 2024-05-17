КНДР вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Фото: pxhere
Северная Корея в очередной раз запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает Zakon.kz.
Об этом агентству Yonhap рассказал объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
По данным агентства, последний раз КНДР запустила баллистическую ракету калибра 600 мм 22 апреля.
Запуск состоялся в пятницу утром. Дополнительные сведения о типе ракеты и дальности ее полета комитет не предоставил.
Ряд резолюций Совета безопасности ООН запрещают Пхеньяну такие запуски.
Ранее лидер КНДР лично опробовал новую снайперскую винтовку.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript