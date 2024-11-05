Президент Нигерии распорядился освободить детей, которым грозит смертная казнь

Президент Нигерии Бола Тинубу распорядился освободить 29 детей, которым грозит смертная казнь после того, как их обвинили в предполагаемом участии в протестах против самого серьезного за последнее поколение кризиса стоимости жизни в стране, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, 4 октября президент Нигерии Бола Тинубу приказал немедленно освободить 29 детей, которым грозит смертная казнь после того, как их обвинили в предполагаемом участии в протестах против самого серьезного за последнее поколение кризиса стоимости жизни в стране.

Дети, задержанные с августа, были среди более чем 70 человек, которым предъявлены обвинения в государственной измене, уничтожении имущества и мятеже после августовских протестов, потрясших страну и завершившихся убийством сотрудниками служб безопасности нескольких демонстрантов и арестами сотен.

Четверо несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет упали в обморок от истощения, когда их доставили в суд на прошлой неделе.

Об их задержании не было никаких новостей до предъявления им обвинения, что вызвало возмущение и возобновило обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации с правами человека в самой густонаселенной стране Африки.

До сих пор не ясно, участвовали ли дети в протестах, организованных нигерийцами, столкнувшимися с трудностями, вызванными экономической политикой правительства, направленной на сокращение расходов и стабилизацию находящейся в упадке экономики.

Ранее в грузинской столице Тбилиси 4 ноября около четырех тысяч человек вышли на митинг оппозиции.