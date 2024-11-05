Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Президент Нигерии распорядился освободить детей, которым грозит смертная казнь

Президент Нигерии распорядился освободить 29 детей, которым грозит смертная казнь, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 05:40 Фото: pixabay
Президент Нигерии Бола Тинубу распорядился освободить 29 детей, которым грозит смертная казнь после того, как их обвинили в предполагаемом участии в протестах против самого серьезного за последнее поколение кризиса стоимости жизни в стране, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, 4 октября президент Нигерии Бола Тинубу приказал немедленно освободить 29 детей, которым грозит смертная казнь после того, как их обвинили в предполагаемом участии в протестах против самого серьезного за последнее поколение кризиса стоимости жизни в стране.

Дети, задержанные с августа, были среди более чем 70 человек, которым предъявлены обвинения в государственной измене, уничтожении имущества и мятеже после августовских протестов, потрясших страну и завершившихся убийством сотрудниками служб безопасности нескольких демонстрантов и арестами сотен.

Четверо несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет упали в обморок от истощения, когда их доставили в суд на прошлой неделе.

Об их задержании не было никаких новостей до предъявления им обвинения, что вызвало возмущение и возобновило обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации с правами человека в самой густонаселенной стране Африки.

До сих пор не ясно, участвовали ли дети в протестах, организованных нигерийцами, столкнувшимися с трудностями, вызванными экономической политикой правительства, направленной на сокращение расходов и стабилизацию находящейся в упадке экономики.

Ранее в грузинской столице Тбилиси 4 ноября около четырех тысяч человек вышли на митинг оппозиции.

Читайте также

Экипаж китайской космической станции возвращается на Землю после 6 месяцев в космосе
Экипаж китайской космической станции возвращается на Землю после 6 месяцев в космосе
Президент Нигерии распорядился освободить 29 детей, которым грозит смертная казнь
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону восточного моря
Более 10 человек погибли в результате извержения вулкана в Индонезии
Более 10 человек погибли в результате извержения вулкана в Индонезии
Аксинья Титова
Африка Нигерия 2024 год Смертная казнь
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Снегопад и метели накроют Казахстан: во всех областях объявлено штормовое предупреждение
Нашествие клопов в Астане и Алматы
Нашествие клопов в Астане и Алматы: как маленькие насекомые стали большой проблемой
Баян Алагузова поделилась с еще одним важным событием в жизни
Баян Алагузова поделилась еще одним важным событием в жизни
калькулятор смерть больницы
Британские врачи начали применять "калькулятор смерти"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: