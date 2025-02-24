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Мир

Пять контактных линз обнаружили хирурги в глазу пациентки в Китае

пять линз обнаружили хирурги в глазу пациентки в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 19:06 Фото: pixabay
33-летняя китаянка решила сделать пластическую операцию в связи с асимметрией лица и узнала, что у нее в глазу застряли старые контактные линзы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Plastic & Reconstructive Surgery-Global Open, пациентка страдала от так называемой гемифациальной атрофии, или синдрома Парри – Ромберга. Чтобы исправить косметические недостатки, врачи предложили женщине сделать инъекцию жира под легким наркозом, чтобы увеличить левый глаз.

Отмечается, что пять контактных линз, застрявших в своде глазницы, где соединяются глаз и веко, врачи увидели во время осмотра китаянки. Выяснилось, что мягкие линзы лежали там годами, не вызывая явных симптомов или дискомфорта. Позднее пациентка призналась, что несколько раз теряла линзы, но полагала, что они просто выпадали из глаза.

Согласно данным журнала, линзы благополучно извлекли и пациентке провели запланированную процедуру. По словам врачей, риск застревания линз в глазу повышен у людей с гемифациальной атрофией. Это происходит из-за деформации тканей и костей, благодаря которым линзы с легкостью дрейфуют по поверхности глазного яблока.

Ранее сообщалось, что две редкие операции впервые провели в Астане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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