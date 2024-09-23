Мощная вспышка произошла на Солнце

Мощная вспышка класса М произошла на Солнце в ночь на 23 сентября, сообщает Zakon.kz.

Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Вспышка была зарегистрирована в рентгеновском диапазоне в группе солнечных пятен 3835 и имела мощность M3.7/2N, продолжавшись 53 минуты.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности излучения на пять классов: A, B, C, M и X, где каждый следующий класс увеличивает мощность в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, что при достижении Земли провоцирует магнитные бури.

Ранее сообщалось, что на Солнце 14 сентября зафиксировали одну из самых мощных вспышек с 2017 года.