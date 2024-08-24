Девять мощных вспышек на Солнце зафиксировали 23 августа

Сразу девять мощных вспышек зафиксировали за день на Солнце 23 августа 2024 года ученые российского Института прикладной геофизики, сообщает Zakon.kz.

В интервью ТАСС ученые пояснили, что первая вспышка класса М3.5 произошла 23 августа в 06:41 по московскому времени и длилась 14 минут. Последняя вспышка класса М5.1 произошла в 23:12 по московскому времени. Между ними на протяжении дня наблюдались еще семь вспышек от М до М3.4.

"В настоящее время, согласно мониторингу космической погоды, уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли находился на уровне R1 (слабо) по шкале из пяти показателей, где самый высокий – R5 (экстремально)", – уточнили в институте.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

14 августа 2024 года на Солнце произошел взрыв высшего балла. Ученые предрекли землянам новую угрозу магнитных бурь.