Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Девять мощных вспышек на Солнце зафиксировали 23 августа

Солнце, вспышки на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 12:34 Фото: pixabay
Сразу девять мощных вспышек зафиксировали за день на Солнце 23 августа 2024 года ученые российского Института прикладной геофизики, сообщает Zakon.kz.

В интервью ТАСС ученые пояснили, что первая вспышка класса М3.5 произошла 23 августа в 06:41 по московскому времени и длилась 14 минут. Последняя вспышка класса М5.1 произошла в 23:12 по московскому времени. Между ними на протяжении дня наблюдались еще семь вспышек от М до М3.4.

"В настоящее время, согласно мониторингу космической погоды, уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли находился на уровне R1 (слабо) по шкале из пяти показателей, где самый высокий – R5 (экстремально)", – уточнили в институте.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

14 августа 2024 года на Солнце произошел взрыв высшего балла. Ученые предрекли землянам новую угрозу магнитных бурь.

Читайте также

черная дыра
Астрономы смоделировали процесс разрушения звезд черными дырами
Обломки астероида летят к Земле
Через семь лет на Землю могут упасть обломки астероида
Tesla
Tesla ищет людей для необычной работы с зарплатой 48 долларов в час
Андрей Дюсупов
2024 год Астрономия Интересные факты Солнце
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Джей Ло, Бен Аффлек
Джей Ло назвала причину развода с Беном Аффлеком
Ферросплав, кража, Абайская область
Отправленный в Индию и Японию ферросплав на 370 млн тенге украли в Казахстане
"Было очень плохое настроение": задержан мужчина, сломавший в Алматы саженцы на сумму свыше миллиона тенге
"Было очень плохое настроение": задержан мужчина, сломавший в Алматы саженцы на сумму свыше миллиона тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: