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Ребенок упал с батута в российском торговом центре и сломал позвоночник

девочка упала с батута и сломала позвоночник, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 00:34 Фото: pixabay
В Саратовской области ребенок упал с батута в торговом центре "Грин Хаус" и сломал позвоночник, сообщает Zakon.kz.

По данным издания "СарИнформ", девятилетняя девочка прыгала на батуте в развлекательном центре "Кислород" и упала с него. Пострадавшей оказывают помощь в медицинском учреждении.

По факту травмирования малолетней 3 ноября следственные органы СК России по региону начали проверку по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Отметим, что в августе в парке дружбы Кыргызстана и Азербайджана на юге Бишкека перевернулся батут, на котором играли дети.

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