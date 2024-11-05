Ребенок упал с батута в российском торговом центре и сломал позвоночник

В Саратовской области ребенок упал с батута в торговом центре "Грин Хаус" и сломал позвоночник, сообщает Zakon.kz.

По данным издания "СарИнформ", девятилетняя девочка прыгала на батуте в развлекательном центре "Кислород" и упала с него. Пострадавшей оказывают помощь в медицинском учреждении.

По факту травмирования малолетней 3 ноября следственные органы СК России по региону начали проверку по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Отметим, что в августе в парке дружбы Кыргызстана и Азербайджана на юге Бишкека перевернулся батут, на котором играли дети.