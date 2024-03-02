Батут загорелся в одном из торговых домов Павлодарской области
Фото: pixabay
В Аксу на втором этаже торгового дома по улице Маметовой, 11 загорелся батут, сообщает Zakon.kz.
На место выехали 10 сотрудников и две единицы техники Департамента по ЧС Павлодарской области.
Прибывшие пожарные увидели, что по второму этажу распространяется дым.
Пожар, к счастью, никому не навредил – в торговом доме не было людей, соответственно, на батуте детей тоже.
Огонь потушили в 09:12. Причина пожара устанавливается.
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