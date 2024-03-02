Батут загорелся в одном из торговых домов Павлодарской области

В Аксу на втором этаже торгового дома по улице Маметовой, 11 загорелся батут, сообщает Zakon.kz.

На место выехали 10 сотрудников и две единицы техники Департамента по ЧС Павлодарской области.

Прибывшие пожарные увидели, что по второму этажу распространяется дым.

Пожар, к счастью, никому не навредил – в торговом доме не было людей, соответственно, на батуте детей тоже.

Огонь потушили в 09:12. Причина пожара устанавливается.

Другая новость из Павлодарской области: крупную коммунальную аварию устранили в Майкаине спустя 10 дней.