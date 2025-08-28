В Петропавловске ребенок упал с эскалатора в торговом центре

В мессенджерах распространяется видеозапись с падением ребенка с эскалатора в одном из торговых центров Петропавловска. В полиции города прокомментировали этот инцидент, сообщает Zakon.kz.

По данным Петропавловск.news, в Департаменте полиции рассказали, что инцидент случился 27 августа.

<br>

С эскалатора действительно упал 8-летний мальчик, который получил телесные повреждения. Предварительно установлено, что ребенок находился без присмотра родителей.

"В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, изучаются условия безопасности в помещении ТРЦ. По итогам проверки будет принято процессуальное решение и вынесены необходимые меры профилактического характера. Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее обеспечение безопасности несовершеннолетнего", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции.

