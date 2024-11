Харрис лидирует в ключевом штате – Пенсильвании

Среди политических экспертов бытует мнение: кто победит в Пенсильвании, тот и станет президентом. В отличие от многих других штатов, в Пенсильвании подсчет голосов начинается только в день выборов, хотя досрочное голосование завершилось неделю назад. Об этом передает CNN.

Местные власти обещают подсчитать голоса быстрее, чем в 2020 году. Тогда результат был объявлен только на четвертый день после выборов.

Штаб демократов настроен весьма оптимистично: сторонники Харрис воодушевлены высокой явкой в Пенсильвании, в особенности среди пуэрториканцев и студентов.

Pennsylvania Gen Z voter: I'm so excited that this is the first presidential election I get to vote in and it's for Kamala Harris, a candidate I love and fully support pic.twitter.com/O9F8yInzfo

Именно в Филадельфии, самом крупном городе штата, произнесла последнюю речь своей кампании Камала Харрис. Участки в Пенсильвании закрылись в 06:00 по казахстанскому времени.

Поняв, что Пенсильвания потеряна, Трамп поспешил заявить о лжи в этом штате.

Но вскоре сменил обвинительный тон на призыв прийти для голосования.

Pennsylvania — 1 More Hour!



Polls are open until 8:00 PM local.



Open until 10:00 PM in Cambria County ONLY.



If you are in line by the cutoff they must let you vote.



GO NOW and STAY IN LINE!



Find your voting location at the link below!https://t.co/czQRkZmr59