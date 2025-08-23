Камала Харрис нашла себе новое занятие

Стало известно, чем займется в ближайшее время бывшая вице-президент США Камала Харрис, сообщает Zakon.kz.

На днях оппонентка Дональда Трампа по президентским выборам в США объявила на своих аккаунтах в соцсетях, что в ближайшие месяцы начнет путешествовать по стране со своей новой книгой.

Фото: Instagram/kamalaharris

Книга под названием "107 дней" выйдет 23 сентября в издательстве Simon & Schuster. Она расскажет о событиях, которые произошли после того, как основной кандидат Джо Байден снялся с предвыборной гонки и Харрис стала кандидатом от Демократической партии. Кампания продлилась чуть больше трех месяцев и завершилась поражением Харрис.

"Это самая короткая президентская кампания в истории", – отметила Харрис.

Известно, что книга сосредоточена исключительно на избирательной кампании и не охватывает работу Харрис на посту вице-президента. Над текстом Харрис работала совместно с лауреатом Пулитцеровской премии, писательницей Джеральдин Брукс. Проект собрали за несколько месяцев, встречи проходили как лично, так и онлайн.

"Брукс как бывшая журналист и романист помогла построить текст как сюжетную историю, несмотря на известную развязку", – отметили в издательстве.

Фото: simonandschuster

Раскрывать сумму сделки в издательстве не стали, но сообщили, что книгу редактировали глава Simon & Schuster Джонатан Карп и старший вице-президент Дон Дэвис.

"Надеемся, Бейонсе будет на разогреве презентации книги, должок-то остался", – отреагировали американцы на предстоящий вояж Харрис по стране.

Что касается других действующих первых лиц государств, то президент Чехии готов направить миротворцев в Украину, а Биньямин Нетаньяху прибыл в сектор Газа.