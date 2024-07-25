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Рейтинг Камалы Харрис среди американцев растет - опросы СМИ

Рейтинг Камалы Харрис среди американцев растет - опросы СМИ, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 04:11 Фото: Х/VP
По данным опросов американских СМИ вице-президент Камала Харрис сокращает разрыв с лидирующим оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.

Из опроса газеты New York Times и исследовательского института Siena College Харрис набирает 47% среди опрошенных избирателей, в то время как за ее оппонента собирается проголосовать 48%. Это существенный рост в сравнении с опросом, проведенным газетой в начале июля — после провального выступления Байдена  — когда последний отставал от Трампа на 6 процентных пунктов.

Отмечается, что большинство опрошенных мужчин собирается голосовать за Трампа, а женщины собираются голосовать за Харрис.

Ранее сообщалось, что Камала Харрис заявила, что будет участвовать в выборах США. Об этом она написала в своих соцсетях.

Джо Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента США. В своем заявлении Байден сообщил, что останется на посту президента до конца срока, но не будет добиваться переизбрания. Отметим, что Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве своего преемника в качестве кандидата на выборах от демократов. По его словам, выбрать Камалу Харрис в качестве вице-президента США было лучшим его решением.

На предвыборную кампанию Камалы Харрис жители США за несколько часов собрали более 46 млн долларов.

Выборы президента США состоятся 5 ноября.

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Елена Вебер
Трамп Дональд США 2024 год Выборы
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