Ураган Рафаэль обрушился на Кубу как шторм 3 категории

6 ноября 2024 года ураган Рафаэль перерос в шторм 3 категории. Он пронесся мимо Каймановых островов по пути к западной Кубе и обрушился на провинцию Артемиса к востоку от Плайя-Махана, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, Рафаэль должен был еще больше усилиться. Его скорое прибытие стало еще одним ударом для Кубы, которая борется с отключениями электроэнергии, после другого урагана, который произошел две недели назад. Из-за него в восточной части острова погибло по меньшей мере шесть человек.

Во вторник Рафаэль тоже отключил электроэнергию на Ямайке, что вызвало наводнения и оползни.

По прогнозам метеоролога Никки Нолан, после того как он войдет в Мексиканский залив, Рафаэль должен будет повернуть на запад и задержаться до конца недели. По прогнозам он будет все больше двигаться на запад, прежде чем рассеется над западной частью залива или направится в сторону Мексики.

ожидаются в среду над Кис и юго-западной Флоридой.

"Рафаэль" – 17-й по счету шторм в этом сезоне, получивший имя.

Ранее сообщалось о других катаклизмах. К примеру, антарктический ледник Туэйтс, прозванный "ледником Судного дня", начал таять быстрее и грозит катастрофическими наводнениями по всему миру.

