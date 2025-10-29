Ураган "Мелиса", затронувший Ямайку и Кубу, оказался самым мощным за последние 90 лет
Согласно данным Hindustan Times, в результате мощного циклона погибло 29 человек на Гаити, Ямайке и в Доминиканской Республике.
"Мелисса" повторил рекорд 1935 года самого мощного урагана к моменту прихода на сушу", – говорится в сообщении.
Как уточняется, в 1935 году Ураган Дня труда обрушился на побережье американского штата Флорида, при этом скорость ветра также приближалась к 300 км/ч.
Максимальная скорость ветра при нынешнем урагане составляла около 195 км/ч.
В Карибском регионе только начинаются работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.
The cleanup and recovery are just beginning in the Caribbean following Hurricane Melissa.— T&T Guardian (@GuardianTT) October 29, 2025
One of the strongest Atlantic hurricanes on record in history, Melissa devastated Jamaica as a Category 5 storm before moving onto Cuba as a Category 3.
The deadly storm has left many… pic.twitter.com/fFspdSi1v8
Ранее сообщалось, что Ямайке, Гаити и Кубе грозит мощный ураган "Мелисса".