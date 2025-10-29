#АЭС в Казахстане
Мир

Ураган "Мелиса", затронувший Ямайку и Кубу, оказался самым мощным за последние 90 лет

ураган Мелиса стал самым мощным ураганом за последние 90 лет, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 00:38 Фото: pixabay
Ураган "Мелисса", обрушившийся на Ямайку и Кубу, эксперты назвали самым мощным среди всех, достигавших суши, за 90 лет, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Hindustan Times, в результате мощного циклона погибло 29 человек на Гаити, Ямайке и в Доминиканской Республике.

"Мелисса" повторил рекорд 1935 года самого мощного урагана к моменту прихода на сушу", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в 1935 году Ураган Дня труда обрушился на побережье американского штата Флорида, при этом скорость ветра также приближалась к 300 км/ч.

Максимальная скорость ветра при нынешнем урагане составляла около 195 км/ч.

В Карибском регионе только начинаются работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Ранее сообщалось, что Ямайке, Гаити и Кубе грозит мощный ураган "Мелисса".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
