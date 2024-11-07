Маск стал богаче на десятки миллиардов долларов из-за победы Трампа

Состояние бизнесмена Илона Маска резко выросло после победы Дональда Трампа на президентских выборах, сообщает Zakon.kz.

В среду, 6 ноября, акции компании Tesla выросли на 12%, что привело к увеличению состояния Илона Маска почти на 20 млрд долларов. Это произошло после того, как Дональд Трамп был переизбран на пост президента, а также расхвалил Маска во время своего победного выступления, назвав его "супергением" и "новой звездой".

Как подсчитал Forbes, акции Tesla выросли до более чем $288, превзойдя 52-недельный максимум в $273,54, установленный 27 октября. На сегодня состояние Илона Маска, по данным издания, оценивается в 285,6 млрд долларов. Маск остается самым богатым человеком на планете, и более чем на 60 млрд долларов богаче человека со вторым по величине состоянием – основателя Amazon Джеффа Безоса.

Илон Маск был одним из наиболее видных сторонников Трампа во время его предвыборной кампании. Генеральный директор Tesla вложил не менее 118 млн долларов в поддержку Трампа. Он также раздавал по 1 млн долларов избирателям в колеблющихся штатах.

Ранее стало известно, что после поддержки Дональда Трампа Маск собрал рекордное количество просмотров на своих предвыборных постах.