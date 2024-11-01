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Илон Маск опасается, что его могут лишить американского гражданства

Илона Маска могут лишить американского гражданства, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 21:52 Фото: Х/elonmusk
Бизнесмен и миллиардер Илон Маск опасается мести правительства США в случае, если кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп не победит на президентских выборах, сообщает Zakon.kz.

В соцсети X (бывшая Twitter) один из пользователей заявил, что если "в маловероятном случае" Трамп проиграет, то власти Штатов будут мстить предпринимателю. Пользователь также прикрепил к сообщению статью от новостного сайта Wired от 31 октября, утверждающую, что у Маска могут отозвать гражданство США, если выяснится, что он "наврал" в миграционных документах.

"Это 100% вероятно", – написал Маск в ответ на сообщение пользователя.

Отметим, что Илон Маск объявил о запуске ежедневного розыгрыша по 1 млн долларов до президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября. Однако позже на него подали в суд из-за "проведения незаконной лотереи".

Ранее сообщалось, что будет с тенге, если президентом США станет Дональд Трамп.

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