Меланию Трамп заподозрили в чувствах к Илону Маску

Мелании Трамп, жене избранного президента США Дональда Трампа, понравился бизнесмен Илон Маск. СМИ США подозревают ее в симпатии к нему, сообщает Zakon.kz.

По информации РБК, будущая первая леди – "большая поклонница" предпринимателя, и ей нравится, когда он находится рядом.

При этом супруга Трампа "стала чаще появляться на публике" с тех пор, как Маск начал активно выступать на митингах в поддержку республиканца.

5 ноября бизнесмен прибыл в резиденцию избранного президента Мар-а-Лаго во Флориде и с тех пор находится там. При этом сам Трамп "поддразнивает" Маска тем, что он "злоупотребил гостеприимством".

Ранее Мелания Трамп заявила, что не планирует постоянно жить в Белом доме.

