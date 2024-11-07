Кот из Польши признан самым красивым в мире: фото
Телосложение Бакарди, качество и цвет его шерсти, а также его выражение мордочки оценивали 26 судей со всего мира. В финале, как отмечено в публикации польского издания Dziennik Bałtycki, он смог опередить сомалийскую, абиссинскую кошку и трех ориентальных кошек.
Кот-победитель родился в июле 2022 года и стал одним из четырех котят в помете. Он самый младший среди своих братьев и сестер, но при этом самый крупный.
Фото: Facebook/Joanna Kowalczyk
Заводчица по имени Джоанна Ковальчик призналась:
"Я всегда знала, что Бакарди – самый красивый кот в мире. Я говорю ему об этом каждый день, а теперь у меня даже есть письменное подтверждение".
Русская голубая кошка является одной из самых популярных пород короткошерстных кошек. Продажа котят наиболее распространена в Швеции, Финляндии, Норвегии, Чехии, Словакии, Венгрии.
The most beautiful cat in the world is a fluffy cat named Bacardi of the Russian Blue breed — he took first place at a competition in Norway.— Upsc Aspirants (@Upsc_Aspirant4) November 7, 2024
This award is the result of many years of labor, breeding achievements and regular training.#Trending #Worlds2024 pic.twitter.com/2MxtRBolcd
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