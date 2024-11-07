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Кот из Польши признан самым красивым в мире: фото

Кот из Польши признан самым красивым в мире: фото, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 17:29 Фото: Facebook/Dorota Ścieżka
Каждый владелец кошки полагает, что его питомец является самым лучшим и красивым. Однако кот породы русская голубая по кличке Бакарди обошел более 1,5 тыс. конкурентов со всего мира и стал победителем престижной международной выставки кошек в Норвегии, сообщает Zakon.kz.

Телосложение Бакарди, качество и цвет его шерсти, а также его выражение мордочки оценивали 26 судей со всего мира. В финале, как отмечено в публикации польского издания Dziennik Bałtycki, он смог опередить сомалийскую, абиссинскую кошку и трех ориентальных кошек.

Кот-победитель родился в июле 2022 года и стал одним из четырех котят в помете. Он самый младший среди своих братьев и сестер, но при этом самый крупный.

Кот из Польши признан самым красивым в мире: фото, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 17:29

Фото: Facebook/Joanna Kowalczyk

Заводчица по имени Джоанна Ковальчик призналась:

"Я всегда знала, что Бакарди – самый красивый кот в мире. Я говорю ему об этом каждый день, а теперь у меня даже есть письменное подтверждение".

Русская голубая кошка является одной из самых популярных пород короткошерстных кошек. Продажа котят наиболее распространена в Швеции, Финляндии, Норвегии, Чехии, Словакии, Венгрии.

Ранее корреспондент Zakon.kz рассказал о котах, которых не приручить. Интересные факты о манулах можно прочитать по этой ссылке.

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