Коты, которых не приручить: интересные факты о манулах

Манулы – уникальные и необычные дикие кошки, которые живут в степях и горных районах Центральной Азии. Они привлекают внимание своей пушистой шерстью, необычной мордочкой и скрытным образом жизни, сообщает Zakon.kz.

Расскажем несколько интересных фактов об этих удивительных животных.



1. Самые пушистые кошки среди диких видов

Манулы – рекордсмены по густоте и пушистости шерсти среди всех диких кошек. Их шерсть невероятно плотная и длинная, достигает до 9 тыс. волосков на квадратный сантиметр. Такая шерсть помогает манулам выживать в суровых условиях высокогорья и степей, защищая от холода и ветра.

2. Необычная плоская мордочка

Из-за необычного строения черепа мордочка манула выглядит плоской и даже сердитой, а его глаза посажены на редкость широко. Это придает кошке уникальный и немного "суровый" вид, но плоская мордочка помогает манулам лучше маскироваться в траве и камнях.

3. Скромные размеры, но серьезный вид

Манулы выглядят крупными из-за своей пушистой шерсти, однако на самом деле они не больше обычной домашней кошки. В среднем они весят всего 2-5 килограммов, хотя визуально кажутся крупнее и мощнее.

4. Охотники-одиночки с уникальной тактикой

Манулы – одиночки и предпочитают охотиться самостоятельно. Основная пища этих кошек – мелкие грызуны и птицы, а также сурки и зайцы. Манулы неподвижно ждут свою жертву, прячась в камнях или высокой траве, что позволяет им подкрасться к добыче практически незаметно. Они перемещаются и охотятся в основном короткими прыжками. Редко бегают, чтобы не тратить энергию впустую, поэтому часто просто замирают, притворяясь камнем, когда замечают угрозу или добычу.

5. Выносливость и способность к выживанию в суровых условиях

Манулам приходится жить на высоте до 4 тыс. метров, где температура резко падает, а кислорода меньше, чем в низинах. Они прекрасно адаптированы к таким условиям и могут выживать в экстремальных местах, где другие животные не смогли бы существовать.

6. Независимость и крайне скрытный образ жизни

Манулы очень скрытны и избегают контактов с людьми. Их сложно заметить даже в тех местах, где их популяция достаточно велика. Они проводят большую часть времени в одиночестве, используя норы других животных для укрытия и избегая встреч даже с представителями своего вида.

7. Невозможность приручения

Работники Даурского заповедника пытались выкормить котят, но повзрослевшие манулы покидали своих опекунов и возвращались в степь, что подтверждает – их приручение крайне маловероятно.

8. Редкость и уязвимость

Из-за охоты, потери мест обитания и низкой воспроизводимости манулы находятся под угрозой исчезновения. В Красной книге они отнесены к категории "близких к уязвимому положению", а охота на них запрещена.

9. Странное мяуканье и громкое дыхание

Манулы не мяукают, как обычные кошки, их голос скорее напоминает тихие, гортанные звуки, а дыхание громкое, иногда даже похрапывающее, что связано с особенностями анатомии их головы и носа.

10. Необычное строение зрачков

У манулов зрачки круглые, а не вертикальные, как у большинства кошек. Это особенность, которая отличает их от других мелких кошачьих, и ученые считают, что это связано с образом жизни на открытой местности, где нужен широкий угол обзора.

Манулы – одни из самых таинственных представителей семейства кошачьих, и, несмотря на их милый вид, в условиях дикой природы эти кошки остаются серьезными охотниками и прирожденными выживальщиками.

Весной 2024 года манул впервые за девять лет попал в фотоловушку на востоке Казахстана. И второй такой случай произошел в октябре 2024 года в Карагандинской области.