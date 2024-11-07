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40 подопытных обезьян сбежали из американского исследовательского центра

Обезьяны сбежали из исследовательского центра, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 19:17 Фото: pixabay
40 подопытных обезьян сбежали из исследовательского центра Alpha Genesis в американском штате Южная Каролина, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NBS News, полиция расставила ловушки для поимки животных. Для их поисков также используются тепловизионные камеры.


"Жителям настоятельно рекомендуется держать двери и окна закрытыми, чтобы предотвратить проникновение этих животных в дома", – говорится в заявлении департамента шерифа города Йемасси.

Как уточняется, цент занимается разведением и использованием приматов в биомедицинских исследованиях. Точная порода сбежавших обезьян не известна, но центр работает с макаками и капуцинами.

В каких экспериментах участвовали сбежавшие животные и подвергались ли они каким-либо заражениям, телеканал выяснить не смог.

Ранее сообщалось, что побег из зоопарка в Великобритании совершили четыре енота.

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