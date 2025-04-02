Израиль нанес удары по зданию исследовательского центра и аэродрому Дамаска
ото: wikipedia
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию исследовательского центра в Дамаске, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным телеканала Syria TV, окраины Хамы также подверглись налетам.
"Самолеты оккупационного Израиля атаковали здание научно-исследовательского центра в районе Барзе в Дамаске", – говорится в сообщении.
Позже стало известно, что также пять ударов израильские военные нанесли по военному аэродрому города. Как уточняется, есть погибшие и раненые.
Ранее сообщалось, что сирийский лидер объявил о формировании нового правительства.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript