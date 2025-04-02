#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
503.05
542.99
5.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
503.05
542.99
5.98
Мир

Израиль нанес удары по зданию исследовательского центра и аэродрому Дамаска

Израиль нанес удары по зданию исследовательского центра и аэропорту Дамаска, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 00:13 ото: wikipedia
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию исследовательского центра в Дамаске, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным телеканала Syria TV, окраины Хамы также подверглись налетам.


"Самолеты оккупационного Израиля атаковали здание научно-исследовательского центра в районе Барзе в Дамаске", – говорится в сообщении.

Позже стало известно, что также пять ударов израильские военные нанесли по военному аэродрому города. Как уточняется, есть погибшие и раненые.

Ранее сообщалось, что сирийский лидер объявил о формировании нового правительства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Ощутимое землетрясение произошло в Японии
Мир
00:30, 03 апреля 2025
Ощутимое землетрясение произошло в Японии
Изнасиловал, убил и съел: дочь Тома Хэнкса шокировала американцев семейной драмой
Мир
23:34, 02 апреля 2025
Изнасиловал, убил и съел: дочь Тома Хэнкса шокировала американцев семейной драмой
Мощнейшее землетрясение в Мьянме: число погибших превысило три тысячи человек
Мир
23:13, 02 апреля 2025
Мощнейшее землетрясение в Мьянме: число погибших превысило три тысячи человек
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: