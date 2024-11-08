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Трамп назвал имя нового главы аппарата Белого дома

Белый дом, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 06:30 Фото: X/NBCNews
Избранный президент США Дональд Трамп обнародовал имя нового главы аппарата Белого дома, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Gardian, эту должность займет советница Трампа Сьюзи Уайлс.

"Сьюзи Уайлс только что помогла мне добиться одной из величайших политических побед в истории Америки, она также была частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов. Сьюзи сильная, умная, обладает новаторским видением, ей восхищаются и ее уважают", – сказано в распространенном командой Трампа заявлении политика.

67-летняя Сюзан Уайлс будет заведовать делопроизводством. Практически всю работу президент будет вести через нее.

Уайлс закончила университет Мэриленда, работала в избирательном штабе Рональда Рейгана и ряда других политиков. На Трампа трудится с 2016 года.

Таким образом, Уайлс станет первой женщиной в истории США, которая возглавит аппарат Белого дома.

Церемония инаугурации Дональда Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

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