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В Индии певец выпил на концерте кровь убитой им птицы

В Индии певец выпил на концерте кровь убитой им птицы, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 16:02 Фото: Instagram/kon_waii_son_official
Музыканты зачастую выбирают не самые тривиальные способы привлечения внимания публики. Индийский исполнитель Кон Вайи Сон и вовсе решил разнообразить представления: он убил курицу и выпил ее кровь на сцене, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 27 октября. Расследование началось намного позже, после того, как о нем узнали активисты выступающей за этичное отношение к животным организации People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).

Они, как отмечено в публикации издания NDTV, и заявили о беспредельщике в полицию.

В организации PETA India подчеркнули, что люди, которые жестоко обращаются с животными, должны пройти психиатрическую экспертизу и получить консультацию.

Пока одни жестоко обращаются с животными, другие помогают им. К примеру, ранее мы рассказывали о сотрудниках лесной службы, которые спасли огромного крокодила, заблудившегося на ферме креветок в индийской деревне Кунта из-за циклона "Дана".

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Индия 2024 год Концерты Жестокое обращение с животными Птицы Музыканты
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