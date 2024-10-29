В Индии спасли крокодила, застрявшего на ферме креветок

Сотрудники лесной службы спасли огромного крокодила, который забрел на ферму креветок в индийской деревне Кунта из-за циклона "Дана", сообщает Zakon.kz.

Чтобы поймать крокодила, десяти специалистам потребовалось семь часов. После чего рептилию измерили. Оказало, что она весит около 400 кг и достигает 4,3 метров в длину.

Согласно данным публикации издания The New Indian Express, крокодила выпустили в реку в национальном парке Бхитарканика.

Местный житель деревни также подчеркнул, что первый раз в жизни видел такого большого крокодила.

Впрочем, по словам лесничего, крокодилы довольно часто забредают в пруды в деревнях.

Стоит отметить, что в ночь на 25 октября 2024 года циклон "Дана" нанес удар по северо-восточному побережью Индии, принеся с собой мощные ливни и ветер скоростью до 120 км/ч.

Ранее сообщалось, что влиятельнейший бизнесмен Индии Ратан Тата скончался 9 октября 2024 года. На протяжении жизни Тата так и не женился, поэтому завещал состояние больше чем в 100 млн долларов (более 48 млрд тенге) своей любимой собаке, дворецкому и повару.