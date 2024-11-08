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Нетаньяху сравнил нападение на израильских фанатов в Амстердаме с "Хрустальной ночью"

Нетаньяху назвал нападение на израильских фанатов в Амстердаме с &quot;Хрустальной ночью&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 01:19 Фото: Х/IsraeliPM
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 8 ноября назвал нападение на израильских болельщиков в Амстердаме (Нидерланды) повторением "Хрустальной ночи" — погромов, произошедших в нацистской Германии в 1938 году, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на странице канцелярии премьера в соцсети X.

"Завтра исполняется 86 лет с момента "Хрустальной ночи". Вчера это повторилось на улицах Амстердама. Мы обязаны противостоять явлению, которое угрожает не только нам, но и свободным странам, включая Нидерланды", — заявил глава израильского правительства.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не намерен мириться с подобными инцидентами.

Нападение произошло 7 ноября после матча, в котором "Аякс" одержал победу со счетом 5:0. По завершении игры десятки израильских болельщиков подверглись нападению в Амстердаме со стороны группы людей, среди которых были люди в масках и с палестинскими флагами. В результате атак пострадали не менее 12 израильтян, более 50 человек были задержаны полицией.

Ранее сообщалось, что "Хезболлах" ударила по израильским поселениям в Западной Галилее.

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