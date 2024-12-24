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Мир

В Амстердаме участников нападения на израильских болельщиков жестко наказали

Зал суда, суд, молоток судьи, молоток, судейский молоток, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 20:13 Фото: pexels
Суд Амстердама 24 декабря вынес приговор в отношении четырех человек, признанных виновными в нападении на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" в ноябре 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным NOS, они получили тюремные сроки от одного до шести месяцев.

Самое суровое наказание получил 32-летний Сефа О., признанный виновным в публичном насилии против нескольких человек. Обвинение указало на его "ключевую роль" в нападении.

Самый молодой подсудимый, 19-летний Лукас Д., был приговорен к 100 часам общественных работ, поскольку на момент совершения преступления был несовершеннолетним. Он стал единственным, кто присутствовал на оглашении приговора. Остальные обвиняемые, по словам их адвокатов, не явились из-за повышенного внимания к делу.

Двое других обвиняемых по этому делу предстанут перед судом позже.

Суд отметил, что вынесенный приговор оказался строже, чем обычно назначается за подобные преступления. Судья объяснил это серьезностью происшествия и контекстом, в котором оно произошло.

Инцидент произошел 7 ноября 2024 года после матча Лиги Европы между израильским "Маккаби" из Тель-Авива и амстердамским "Аяксом". После игры группа людей в масках, некоторые из которых несли палестинские флаги, напала на болельщиков израильского клуба. Были предприняты попытки ворваться в гостиницы, где остановились израильтяне.

СМИ Израиля сообщили о травмах у 10-30 человек, тогда как пропалестинские активисты утверждали, что именно фанаты "Маккаби" начали конфликт, нападая на арабов и срывая палестинские флаги.

Полиция Амстердама задержала около 60 человек в связи с беспорядками.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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