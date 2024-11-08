Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Вьетнамский отец провел ДНК-тест и узнал, что его дочь подменили при рождении

Вьетнамский отец провел ДНК-тест и узнал, что его дочь подменили при рождении, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 02:56 Фото: pixabay
Вьетнамский отец провел ДНК-тест и узнал, что его дочь подменили при рождении. Правда всплыла, когда дочь встретила другую девочку в школе, родившуюся в тот же день, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, вьетнамский отец раскрыл семейную тайну, заметив, что внешне его дочь не имеет никакого сходства с ним и женой. Тест ДНК показал, что он не является ее биологическим отцом. Это наблюдение привело к раскрытию больничной путаницы.

Правда всплыла, когда дочь встретила другую девочку, родившуюся в тот же день в новой школе.

На вечеринке по случаю дня рождения мать заметила поразительное сходство Лан, подруги девочки, с собой. Тесты ДНК подтвердили, что Лан и ее подругу перепутали при рождении.

Теперь семьи регулярно проводят время вместе и планируют раскрыть девочкам правду. Параллельно с этим семьи судятся с врачами.

Ранее стало известно, что тело канадки также смогли опознать спустя 20 лет с помощью теста ДНК.

Читайте также

Турецкий босс отказал индийцу в отпуске по случаю свадьбы и он женился по видеозвонку
Турецкий босс отказал индийцу в отпуске по случаю свадьбы и он женился по видеозвонку
Тысячи людей бросают свои дома из-за лесного пожара в Калифорнии
Тысячи людей бросают свои дома из-за лесного пожара в Калифорнии
Нетаньяху назвал нападение на израильских фанатов в Амстердаме с &quot;Хрустальной ночью&quot;
Нетаньяху сравнил нападение на израильских фанатов в Амстердаме с "Хрустальной ночью"
Аксинья Титова
Вьетнам 2024 год День рождения ДНК Семья
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки
Казахстанцам приходят уведомления об аресте имущества
санкции
Санкции против шести казахстанских компаний ввела Великобритания: кто оказался под запретом
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Нацбанк выступил с важным обращением из-за перехода на международный стандарт платежей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: