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Тысячи людей бросают свои дома из-за лесного пожара в Калифорнии

Тысячи людей бросают свои дома из-за лесного пожара в Калифорнии, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 02:18 Фото: pixabay
Сильный ветер разбросал тлеющие угли на расстоянии до пяти километров от очага пожара вокруг Камарильо в Калифорнии (США). Очаги возгорания появились на склонах холмов, сельскохозяйственных угодьях и в жилых районах, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома в местах неконтролируемого лесного пожара. Он начался 7 ноября в окрестностях Лос-Анджелеса. Из-за быстро распространяющегося пламени уничтожены десятки домов.

Пожар стремительно разросся в горах и охватил территорию площадью 8 290 га, при этом пламя вынудило местных жителей спасаться бегством.

Представители пожарной охраны округа Вентура заявили, что направляют ресурсы на тушение пожара в районе, где проживает 30 тыс. человек, однако изменение направления ветра дает надежду на то, что пожар может утихнуть в ближайшие дни.

В то же самое время Испания борется с наводнениями. Ранее из-за стихии в испанской Валенсии погибли более 220 человек. Об этом сообщил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте в соцсети X.

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