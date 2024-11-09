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Китай запускает "тюремный" маршрут, чтобы туристы почувствовали себя заключенными

Китай запускает «тюремный» маршрут, чтобы привлечь туристов, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 06:36 Фото: pixabay
В декабре этого года в Китае запустят необычный проект, направленный на привлечение туристов и привлечение доходов. В китайской провинции Хэйлунцзян туристы смогут пройти по изнурительным и трудным маршрутам бывших ссыльных, надев наручники и тюремную форму, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, в городе Муданьцзян, расположенном на юго-востоке провинции Хэйлунцзян, находился Нингута – древний военный город и одно из самых известных мест ссылки.

Исторические записи свидетельствуют о том, что в период правления династии Цин (1644-1911) в Нингута за тяжкие преступления было сослано более 1,5 млн человек.

Многим заключенным пришлось пройти долгие и изнурительные пути, из-за чего многие из них погибли в пути, а выжившие часто попадали в рабство к местным чиновникам.

Нингута приобрел современную известность благодаря популярной исторической драме "Императрица во дворце", в которой император Юнчжэн ссылает туда семью своей супруги.

Ранее римские туристы выразили недовольство в связи с происходящим на площади Треви.

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