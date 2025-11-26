#АЭС в Казахстане
События

В Алматы запускают новый автобусный маршрут до Медеу

новый маршрут в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 17:07 Фото: акимат Алматы
С 27 ноября 2025 года в Алматы запустят новый регулярный автобусный маршрут №21, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта, он будет курсировать по направлению "Спорт сарайы – Медеу спорт кешені". Общая протяженность маршрута составит 33,6 км.

"Обслуживание линии обеспечит перевозчик ТОО "Алматыэлектротранс" с ежедневным выпуском 15 автобусов и интервалом движения 8 минут. Подвижной состав состоит из автобусов большой вместимости, рассчитанных на 28 посадочных и 85 стоячих мест, что позволит увеличить пропускную способность на популярном туристическом и спортивном направлении", – отметили в управлении.

карта нового автобусного маршрута в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 17:07

Фото: акимат Алматы

Автобусы оснащены системой видеонаблюдения, кондиционерами и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. В кабине водителя установлена современная электронная система, включая контроль усталости и действий водителя (DMS).

Также в салоне будут работать автоматические объявления остановок.

С 22 ноября 2025 года в Алматы начал курсировать новый автобусный маршрут №84.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
