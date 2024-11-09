Почти на 3000 лет хотят посадить в тюрьму экс-начальника Генштаба Гватемалы

Бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Гватемалы, 92-летнего Бенедикто Лукаса Гарсию, хотят лишить свободы почти на 3000 лет за геноцид и преступления против человечности, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Le Figaro, его обвиняют в причастности к зачисткам коренного населения в 1978-1982 годах. Тогда не стало более 1200 человек.

В материале со ссылкой на прокурора подчеркивается, что фигурант дела стремился уничтожить этническую группу майя иксиль. Вооруженные силы Гватемалы в годы гражданской войны считали представителей этой группы "внутренним врагом".





"В настоящее время Гарсия уже отбывает 58-летний тюремный срок. В 2018 году его осудили за похищение молодого человека и пытки его сестры. По состоянию здоровья мужчину перевели в военный госпиталь. Оттуда он следил за судебным заседанием по новому делу, приняв участие в слушаниях по видеоконференцсвязи", – говорится в публикации.

Как выяснили авторы статьи, приговор планируют вынести уже на следующей неделе. Прокуратура Гватемалы потребовала лишить Гарсию свободы на 2860 лет.

Ранее сообщалось, что правительство извинилось перед жителем Японии за потерянные 50 лет жизни, которые он провел в камере смертников по ложному обвинению. Профессионального боксера Хакамаду арестовали в 1966 году, когда тела четверых человек были найдены после пожара на фабрике по переработке соевых бобов неподалеку от Токио.