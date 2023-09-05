Токаев провел оперативное совещание Генштаба

В ходе учений "Батыл тойтарыс – 2023" президент РК Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Генерального штаба Вооруженных сил, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 5 сентября, прибыв на учения, Касым-Жомарт Токаев осмотрел передовой пункт управления Генерального штаба и провел оперативное совещание. Начальник Генштаба генерал-лейтенант Марат Хусаинов доложил президенту обстановку, после чего в режиме видеоконференцсвязи с докладом о мерах по укреплению оборонного потенциала страны выступил первый вице-премьер Роман Скляр.

"Главнокомандующие видами вооруженных сил и командующий войсками РГК "Юг", а также аким области Абай и и.о. акима Северо-Казахстанской области отчитались о ходе выполнения поставленных задач на вверенных им участках", – говорится в сообщении Акорды.

Глава государства указал, что необходимо обеспечить армию высокотехнологичным вооружением и военной техникой. Он акцентировал внимание на важности укрепления отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Ранее Касым-Жомарт Токаев в рамках стратегических командно-штабных военных учений "Батыл тойтарыс-2023" выступил перед военнослужащими и назвал главное требование к армии.