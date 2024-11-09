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Отмену в американских школах флага ЛГБТ стали обсуждать в соцетях

Социальная сеть , фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 02:50 Фото: pixabay
В соцсетях начался обмен мнениями по отмене радужной символики в школьных классах Соединенных Штатов Америки, сообщает Zakon.kz.

К примеру, связанный с Дональдом Трампом аккаунт в социальной сети Х поинтересовался 8 ноября, стоит ли убрать из американских школ радужные флаги и символику общественного движения против расизма и насилия в отношении чернокожих BLM. Первым ответил оскароносный актер и режиссер Мэл Гибсон.

Опрос, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 02:50

Фото: Х/DonaldTNews

"Это нужно сделать как можно скорее", – откликнулся в комментариях Гибсон.

Лауреат двух премий "Оскар" и премии "Золотой глобус" изначально поддерживал республиканца в период его предвыборной кампании. А 1 ноября на своей странице в Х актер разместил видео, в котором назвал Камалу Харрис с ее идеями "тупой, как заборный столб".

7 ноября власти района Кадыкей запретили показ провокационного фильма режиссера Луки Гуаданьино в программе Стамбульского кинофестиваля, а актер Том Хэнкс покинул США после победы Дональда Трампа на выборах.

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