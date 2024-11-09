Том Хэнкс покинул США после победы Дональда Трампа на выборах

Американский актер Том Хэнкс уехал из США, узнав результаты прошедших президентских выборов, на которых победил Дональд Трамп, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сообщил в письме к поклонникам, цитируемом изданием The Direct.

По словам Хэнкса, такое решение он принял, когда осознал итоги голосования, к которым оказался "совершенно не готов".

"Я подумал: "Беги, Форрест, беги!" И именно это я и сделал", — поделился актер.

Сейчас Хэнкс находится в "далеком, неизвестном месте" и наслаждается видом на "что-то, что явно не Америка". Актер не уточнил, планирует ли он вернуться в США, однако намекнул, что это возможно после окончания срока президентства Трампа.

На последних выборах Трамп победил вице-президента-демократа Камалу Харрис.

