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Том Хэнкс покинул США после победы Дональда Трампа на выборах

Том Хэнкс покинул США после победы Дональда Трампа на выборах, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 01:17 Фото: Instagram/Tomhanks
Американский актер Том Хэнкс уехал из США, узнав результаты прошедших президентских выборов, на которых победил Дональд Трамп, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сообщил в письме к поклонникам, цитируемом изданием The Direct.

По словам Хэнкса, такое решение он принял, когда осознал итоги голосования, к которым оказался "совершенно не готов".

"Я подумал: "Беги, Форрест, беги!" И именно это я и сделал", — поделился актер.

Сейчас Хэнкс находится в "далеком, неизвестном месте" и наслаждается видом на "что-то, что явно не Америка". Актер не уточнил, планирует ли он вернуться в США, однако намекнул, что это возможно после окончания срока президентства Трампа.

На последних выборах Трамп победил вице-президента-демократа Камалу Харрис.

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